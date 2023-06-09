Bilişim hukukçusu Av. Özmestik'ten kritik e-devlet uyarısı: 'Hakları ihlal edecek sorunlar ortaya çıkabilir'

09 Haziran 2023 Cuma, 17:48

85 milyon yurttaşın tüm bilgilerinin bulunduğu e-Devlet'te verilerin çalındığı iddialarının üzerine yurttaşı hangi tehlikelerin beklediği merak konusu oldu. Cumhuriyet TV’ye konuşan Bilişim Hukukçusu Av. Ünsal Özmestik, oluşabilecek sorunları ve çözümlerini anlattı. Özmestik, dolandırıcıların çaldıkları verileri internetin arka dünyasında sattıklarını ifade ederek ‘Ankara’daki Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapılması gerekiyor’ dedi.