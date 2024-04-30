Bir süredir kendinizi kötü mü hissediyorsunuz? Depresyonda olabilirsiniz... İşte kurtulma yöntemleri

30 Nisan 2024 Salı, 20:13

Melisa Oral, dışarıdan görünen depresyon kişinin hiçbir şekilde yataktan çıkmak istemeyip, sürekli ağlaması gibi; sürekli gülmenin, sosyal medyada durmaksızın paylaşım yapmanın, keyifli vakit geçirmenin de depresyon süreci olabileceğini ifade etti.

DEPRESYON NASIL ANLAŞILIR ?

Peki depresyon hali nasıl anlaşılır? Uzman Klinik Psikolog Melisa Oral, depresyon için belirtiler olduğunu ancak kesin sonucun ancak psikolog ya da psikiyatr yoluyla anlaşılabileceğini söylüyor. Bunun yanı sıra ‘DSM 5’ kriterleri de depresyon süreci hakkında kesin olmamakla birlikte bilgi vermekte. Kişide en az iki haftadır devam eden karamsarlık, intihar gibi düşünceler ve cinsel aktivitelerde azalma gibi belirtiler depresyon riski doğurabiliyor.

Bir dönem kendisinin de depresyona girdiğini belirten Oral, “Bir dönem ben de depresyondaydım. Uzmanız diye biz bu durumları yaşamıyor değiliz. Sürekli olarak yaptığım bir döngü vardı. Saat 16.00’da seanslarıma başlıyordum 21.00-22.00 gibi seanslarım bitiyordu. Eve gidip dizi izliyordum. Burada bir sıkıntı var dedim. Herhalde 5-6 ay devam etti bu süreç. Fark ettim ve psikiyatriste gittim. Sen depresyondasın dedi”. Depresyonun oldukça sinsi bir hastalık olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Melisa Oral, farkedilmesinin çok zor olduğunu söylüyor.

DEPRESYON VAKALARI ARTIŞTA

Depresyon vakalarının artma sebeplerini sayan Oral, bilinçlilik seviyesinin artışı, depresyonun artık çağımızın gribi haline gelmesi, pandemi, ekonomik sebepler, afetler gibi sebeplerin depresyon oranını arttırdığını ve Türkiye’deki verilere göre depresyon seviyesinin %38’e ulaştığı bilgilerini paylaştı. Sosyal medyanın da depresyon sürecinde oldukça önemli bir rol oynadığını belirten Uzman Klinik Psikolog Melisa Oral, “En son okuduğum araştırma şunu söylüyor. Bir insanın sabah uyanıp telefona baktığı hal ile bakmadığı hal arasında dünya kadar fark var. Özellikle gençlerde bu özentilik gibi durumlar yaratıyor. Dopamin bağımlılığı şu an herkeste var. Çünkü pandemi döneminde buna alıştırıldık. Bir şekilde insanlar dopamine ve telefona bağımlı hale geldi” diyerek sosyal medyanın depresyon üzerindeki etkilerine de dikkat çekiyor.

DEPRESYONA KARŞI UZMANLAR NE TAVSIYE EDIYOR

Depresyon sürecinin nasıl atlatılabileceğine, nasıl bir süreç izleneceğine dair tavsiyelerini paylaşan Oral, özellikle majör depresyonda ilaç kullanımı ve psikoterapinin önemine değinirken, bu yöntemleri desteklemek adına spor yapmak, ter atmak ve hobi edinmenin oldukça önemli olduğuna dikkat çekiyor. Kişinin ilaç kullanmamak istemesi durumuna karşı, fazla hareket ve çok yoğun bir şekilde ter atmanın da depresyona iyi geldiğini vurguluyor. En önemli kriterlerden biri de hayatta motivasyon kaynağı bulmak.