Brezilya'dan gelen gemide 242 kilo kokain ele geçirildi: Şüpheliler adliyede

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Tekirdağ'da Brezilya'dan gelen kuru yük gemisinde 242 kilo kokainin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 21 personelden 8'i serbest bırakıldı, 13'ü adliyeye sevk edildi.

DHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:07

Brezilya'dan gelecek kuru yük gemisinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar yapıldı.

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