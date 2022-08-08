Brezilya'dan gelen gemide 242 kilo kokain ele geçirildi: Şüpheliler adliyede
Tekirdağ'da Brezilya'dan gelen kuru yük gemisinde 242 kilo kokainin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 21 personelden 8'i serbest bırakıldı, 13'ü adliyeye sevk edildi.
Brezilya'dan gelecek kuru yük gemisinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar yapıldı.
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