Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 53 gündür aranıyor
Siirt , Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıyla kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmalarında 53’üncü güne girildi.
Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nının kenarında 11 Haziran’da piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip, suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi.
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