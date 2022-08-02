Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 53 gündür aranıyor

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Siirt , Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıyla kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmalarında 53’üncü güne girildi.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 14:52

Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nının kenarında 11 Haziran’da piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip, suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi.

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Eyyüp Güneş Hemşire Müküs Çayı

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