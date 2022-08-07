Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek canlı yayında birbirine girmişti: Şimşek'ten açıklama geldi

07 Ağustos 2022 Pazar, 12:24

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek, TV100’de canlı olarak yayınlanan "Gündeme Dair" programında tartıştı. Gazeteci Latif Şimşek’in “Bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini, istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsin” sözlerine Enginyurt, “Polis de bizim, devlet de bizim” sözleriyle cevap verdi.

Şimşek’in Enginyurt’a yönelik sözleri devam edince gerilim arttı. Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek’in üzerine yürüdü.

Yaşanan gerilim sonrası sunucu ve diğer konuklar ikilinin yanına giderek sakinleştirmeye çalıştı.

Tartışamının ardından yayına yaklaşık 20 dakika ara verildi. Daha sonra program yeniden başladı.

"SALDIRIDA BULUNANIN KİM OLDUĞUNU BİZ DE BİLMİYORDUK"

Latif Şimşek olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek, "Programa ara verilmişti o ara esnasında girmiş içeriye. Saldırıda bulunanın kim olduğunu biz de bilmiyorduk. Biz gazeteciyiz, mafya değiliz ama dün akşam kim mafya olduğunu siyasetçiyle, mafya arasındaki belirledi" dedi.

Şimşek şöyle devam etti:

"Muhalefetten bir açıklama yok, beklemiyorum da muhalefet sadece kendi yandaşlarına saldırı olduğunda kınarlar ama benim gibi milliyetçi, muhafazakar bir gazeteciye haksızca saldırı yapıldığında susarlar. Şu ana kadar muhalefetten arayan olmadı."