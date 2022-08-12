Daracık sokakta çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden kurtuldular
Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde, dar sokakta hızla ilerleyen otomobil, küçük çocuklara dehşet dolu anlar yaşatırken, o anlar sokaktaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çocuklara dehşeti yaşatan şahıs, 24 saat geçmeden jandarma tarafından yakalandı.
Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki yazlık bölgede meydana gelen olayda sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri adeta izleyicilerin kanını dondurdu.
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