Daracık sokakta çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden kurtuldular

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Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde, dar sokakta hızla ilerleyen otomobil, küçük çocuklara dehşet dolu anlar yaşatırken, o anlar sokaktaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çocuklara dehşeti yaşatan şahıs, 24 saat geçmeden jandarma tarafından yakalandı.

İHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 15:22

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki yazlık bölgede meydana gelen olayda sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri adeta izleyicilerin kanını dondurdu. 

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