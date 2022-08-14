Dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk öldü

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Dede Salih Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA
14 Ağustos 2022 Pazar, 17:13

Dedesi Salih Y'nin kullandığı 16 ZA 263 plakalı traktörle bahçeye giden Utku S, Kırsal Akharem Mahallesi'ne geldikleri sırada dengesini kaybederek araçtan düştü. Traktörün altında kalan çocuk ağır yaralandı.

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