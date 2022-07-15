Dolmabahçe'de feci kaza: Motosikletli metrelerce sürüklendi

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İstanbul Dolmabahçe’de seyir halindeki taksi yasak yerden aniden “u” dönüşü yapınca arkasından gelen motosikletli çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, savrularak metrelerce sürüklenen motosikletli koruyucu kıyafetleri sayesinde kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

İHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 11:09

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde geçen aylarda meydana gelen olayda, Beyoğlu Kabataş istikametine seyir halinde olan taksici, yasak yerden aniden “u” dönüşü yapmak istedi.

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