Dolmabahçe'de feci kaza: Motosikletli metrelerce sürüklendi

15 Temmuz 2022 Cuma, 10:10

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde geçen aylarda meydana gelen olayda, Beyoğlu Kabataş istikametine seyir halinde olan taksici, yasak yerden aniden “u” dönüşü yapmak istedi.

O esnada arkadan seyreden motosikletli taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosikletli yere savrularak metrelerce sürüklendi.

MOTOSİKLETLİ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Motosikletin de sürüklendiği kaza sonucu genç sürücü, koruyucu kıyafetleri sayesinde hafif şekilde yaralandı. Kazanın şokunu atlatarak bir süre sonra ayağa kalkan motosikletli yurttaşların yanına gitti.

AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletli ayakta tedavi etti.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.