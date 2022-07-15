Dolmabahçe'de feci kaza: Motosikletli metrelerce sürüklendi
İstanbul Dolmabahçe’de seyir halindeki taksi yasak yerden aniden “u” dönüşü yapınca arkasından gelen motosikletli çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, savrularak metrelerce sürüklenen motosikletli koruyucu kıyafetleri sayesinde kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde geçen aylarda meydana gelen olayda, Beyoğlu Kabataş istikametine seyir halinde olan taksici, yasak yerden aniden “u” dönüşü yapmak istedi.
O esnada arkadan seyreden motosikletli taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosikletli yere savrularak metrelerce sürüklendi.
MOTOSİKLETLİ METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Motosikletin de sürüklendiği kaza sonucu genç sürücü, koruyucu kıyafetleri sayesinde hafif şekilde yaralandı. Kazanın şokunu atlatarak bir süre sonra ayağa kalkan motosikletli yurttaşların yanına gitti.
AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ
Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletli ayakta tedavi etti.
Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.
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