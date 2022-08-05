Döner bıçaklı maganda sokak ortasında terör estirdi

Başkentte elindeki döner bıçağıyla etrafa tehditler saçan bir kişi çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Yol ortasından saldırgan tavırlar sergileyen şahsın, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

İHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 10:33
Döner bıçaklı maganda sokak ortasında terör estirdi
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Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana gelen olayda; bir kişi, elindeki döner bıçağıyla birlikte etrafa tehditler saçıp küfürler etmeye başladı.

Durumdan rahatsız olan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Saldırganın polisler tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi. 


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