Edirne'de taksi ücretlerine zam geldi!

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Edirne’de taksi ücretlerine zam yapıldı. Taksimetre açılış ücreti 10 liradan 12 lira 50 kuruşa, minimum ücret 20 liradan 25 liraya yükseldi.

ANKA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:18

Edirne’de taksi ücretlerine zam yapıldı.

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