Elazığ'da '4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali'
Elaziğ''da, '4'üncü Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali' başladı. 3 gün sürecek festivalde salçalı köftenin, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması hedefleniyor.
Salçası, sosu ve yapımıyla Elazığ´a has lezzetlerinden biri olan salçalı köftenin Türkiye´ye ve dünyaya tanıtılması adına Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası organizesinde valilik, belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle bu sene 4´üncüsü düzenlenen Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali' başladı. Valilik meydanında yapılan festivalde ustalar tarafından yapılan lezzetli köfteler vatandaşların beğenisine sunuldu. 3 gün boyunca devam edecek olan festivalin ilk gününde şarkıcı Rafet El Roman tarafından konser verildi.
Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, bu yıl festivalinin dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirtti. Tarhan, ?Esnaf odamız olarak görevlerimizden bir tanesi de ilimiz mutfağını tüm Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtmak olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Elazığ gastronomisini tanıtıp insanların ilgisini dışarıdan kente çekip özellikle seyahat turizmine katkı sağlamak için bu festivali düzenliyoruz. Festivalimiz artık geleneksel hale geldi. Burada bütün yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz. Hem vatandaşımıza hoş vakit geçirtiyoruz hem de ilimizin mutfağını festival aracılığı ile tanıtıyoruz. Festivalimiz 3 gün sürecek. Tüm vatandaşlarımızı festivale davet ediyoruz dedi.
Video Haberler
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seni yanımıza aldırtırsam, yüzüme tükürsünler'
- Seçim öncesi 'kaos' uyarısı
- 'Millet'in karşısında çaresiz
- Kritik eşiğin altını gördü!
- Dehşete düşüren ses kaydı...
- Alkollü içkiye zam geldi
- İYİ Parti'den kurultay kararı
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- MHP'de istifa depremi
- Skandal! Sınavdan önce sorulara bakılmış