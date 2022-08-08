Emekli Almanca öğretmeni, serinlemek için girdiği denizde boğuldu

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Antalya'da emekli Almanca öğretmeni Ali Rıza Çetinkaya (65), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Teşhis için gelen Ahmet Çetinkaya, ağabeyinin cansız bedenini alnından öptü.

DHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:30

Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi Konserve Koyu'nda sabah saatlerinde, serinlemek için denize giren Ali Rıza Çetinkaya'nın geri dönmediğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye deniz polisi sevk edildi.

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