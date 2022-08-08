Emekli Almanca öğretmeni, serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Antalya'da emekli Almanca öğretmeni Ali Rıza Çetinkaya (65), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Teşhis için gelen Ahmet Çetinkaya, ağabeyinin cansız bedenini alnından öptü.
Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi Konserve Koyu'nda sabah saatlerinde, serinlemek için denize giren Ali Rıza Çetinkaya'nın geri dönmediğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye deniz polisi sevk edildi.
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