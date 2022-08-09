Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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Eyüp Sultan Türbesi'ndeki çekiçli saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.

DHA
09 Ağustos 2022 Salı, 11:35

Eyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.

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