Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Joao Pedro İstanbul'da

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Fenerbahçe'nin görüşmelerde bulunduğu Joao Pedro, İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 10:10

Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Joao Pedro, İstanbul'a geldi.

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