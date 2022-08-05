Gurbetçi gençlerin otomobiline 'elektrik direği' devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

05 Ağustos 2022 Cuma, 14:23

Hollanda'da yaşayan ve memleketi Aksaray'a tatile gelen İsmail Akkoç, aynı ülkede oturan, kendisi gibi yurda tatile gelen arkadaşı Erdem İyikasap'ı ziyaret için Gaziantep'e gitti. İki arkadaş, daha sonra Aksaray'a gelmek için yola çıktı.

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