Gurbetçi gençlerin otomobiline 'elektrik direği' devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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İstanbul Aksaray'da, yol kenarında çarpınca elektrik direğinin üzerine devrildiği otomobilde sürücü İsmail Akkoç (22) ağır yaralandı, Erdem İyikasap (21) ise hastanede yaşamını yitirdi. İki arkadaşın, yaşadıkları Hollanda'dan kente tatile geldiği öğrenildi.

DHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 14:23

Hollanda'da yaşayan ve memleketi Aksaray'a tatile gelen İsmail Akkoç, aynı ülkede oturan, kendisi gibi yurda tatile gelen arkadaşı Erdem İyikasap'ı ziyaret için Gaziantep'e gitti. İki arkadaş, daha sonra Aksaray'a gelmek için yola çıktı.

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Gurbetçi genç elektrik

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