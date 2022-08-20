İş arkadaşlarının ölüm haberini aktaran İHA muhabirinin zor anları

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:29

Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir otobüsün itfaiye, ambulans ve bir canlı yayın aracına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 Sağlık Görevlisi, 2 İHA Muhabiri, 3 İtfaiyeci, 9 yolcu olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetti.

İHA Gaziantep muhabiri Said Vakkas, acı habere ilişkin son bilgileri aktarırken zor anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Vakkas, "Saatler önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bir şeyler anlatabilmek çok zor. Burası savaş alanı gibi. Geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Çok kötü, durum çok kötü. Nasıl olduğunu kimse kestiremiyor. Çok büyük bir kaza. Ölenler arasında itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve iki mesai arkadaşımız var. Diyecek bir şey bulamıyoruz, bir şeyler anlatabilmek çok zor" dedi.