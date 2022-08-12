İstanbul Boğazı'nda yunus şöleni

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İstanbul’un sevimli misafirleri yunuslar şehrin simge yapılarıyla birlikte havadan görüntülendi. Yunusların suyun metrelerce üzerine sıçrayarak dans edercesine yüzmesi kartpostallık kareler oluşturdu.

İHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 11:03

İstanbul’da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden Ortaköy manzarasıyla birlikte gün doğumunda yunusların görüntüsü kendine hayran bıraktırdı.

Yunus İstanbul

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