İstanbul Boğazı'nda yunus şöleni

12 Ağustos 2022 Cuma, 09:59

İstanbul’da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden Ortaköy manzarasıyla birlikte gün doğumunda yunusların görüntüsü kendine hayran bıraktırdı.

Tarihi yarımada yakınlarında gözüken yunuslar havadan çekilen görüntülerle eşsiz manzaralar oluşturdu.

Yunuslar genellikle İstanbul Boğazı’na giriş çıkış yapan gemilerin önünde onlarla yarışırcasına yüzerken görülebiliyor.