İstanbul Boğazı'nda yunus şöleni
İstanbul’un sevimli misafirleri yunuslar şehrin simge yapılarıyla birlikte havadan görüntülendi. Yunusların suyun metrelerce üzerine sıçrayarak dans edercesine yüzmesi kartpostallık kareler oluşturdu.
İstanbul’da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden Ortaköy manzarasıyla birlikte gün doğumunda yunusların görüntüsü kendine hayran bıraktırdı.
Tarihi yarımada yakınlarında gözüken yunuslar havadan çekilen görüntülerle eşsiz manzaralar oluşturdu.
Yunuslar genellikle İstanbul Boğazı’na giriş çıkış yapan gemilerin önünde onlarla yarışırcasına yüzerken görülebiliyor.
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