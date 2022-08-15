Karamanlı üretici: 'Tencerede su kaynıyor ama içine atacağımızı bulabilecek miyiz?'
CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver’in, Karaman'ın Ermenek ilçesinde “Tencere kaynıyor mu? Ne kaynıyor tencerede?” sorusuna bir üretici, “Tencerede su kaynıyor ama içine atacağımızı bulabilecek miyiz?” yanıtını verdi.
CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman’ın Ermenek ilçesinde pazaryerini ziyaret etti. Ziyareti esnasında ürettiği ürünü pazarda satmaya gelen üretici kadınların sorunlarını dinledi.
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