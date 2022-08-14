Kuru bamya gram altınla yarışıyor

14 Ağustos 2022 Pazar, 15:25

Anadolu'nun sevilen lezzetlerinden olan kuru bamyanın kilosu 800 ile 1000 TL arasında satılıyor. Mevsiminde sabah güneş görmeden özenle toplanarak kurutulan bamya, yurttaşlar tarafından da ilgi görüyor. Taze bamyanın kilosu pazarda 40 TL'den satışa sunulurken, binbir zahmetle kurutulduktan sonra fiyatı 1000 TL'ye kadar çıkıyor.

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