Nazan Öncel'den konut fiyatlarına tepki: Elitmiş, yemişim elitini
Sanatçı Nazan Öncel, Taksim'de 1+1 konut fiyatına tepki gösterdi. Öncel, "Yuh ki ne yuh. Elitmiş, yemişim elitini. Hele kiralar, neyse sustum..." ifadelerini kullandı.
Sanatçı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak konut fiyatlarına tepki gösterdi. Öncel, Taksim'de satılık bir ev fiyatının 13 milyon liraya yakın olmasıyla ilgili, "Hayretler içerisindeyim doğrusu. 70 metrekarelik ev, Taksim'de. 13 milyon, yuh" dedi.
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