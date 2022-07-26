Nazan Öncel'den konut fiyatlarına tepki: Elitmiş, yemişim elitini

26 Temmuz 2022 Salı, 12:30

Sanatçı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak konut fiyatlarına tepki gösterdi. Öncel, Taksim'de satılık bir ev fiyatının 13 milyon liraya yakın olmasıyla ilgili, "Hayretler içerisindeyim doğrusu. 70 metrekarelik ev, Taksim'de. 13 milyon, yuh" dedi.

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