Nazan Öncel'den konut fiyatlarına tepki: Elitmiş, yemişim elitini

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Sanatçı Nazan Öncel, Taksim'de 1+1 konut fiyatına tepki gösterdi. Öncel, "Yuh ki ne yuh. Elitmiş, yemişim elitini. Hele kiralar, neyse sustum..." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 12:30

Sanatçı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak konut fiyatlarına tepki gösterdi. Öncel, Taksim'de satılık bir ev fiyatının 13 milyon liraya yakın olmasıyla ilgili, "Hayretler içerisindeyim doğrusu. 70 metrekarelik ev, Taksim'de. 13 milyon, yuh" dedi.

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