Nazan Öncel'den konut fiyatlarına tepki: Elitmiş, yemişim elitini

26 Temmuz 2022 Salı, 11:35

Sanatçı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak konut fiyatlarına tepki gösterdi. Öncel, Taksim'de satılık bir ev fiyatının 13 milyon liraya yakın olmasıyla ilgili, "Hayretler içerisindeyim doğrusu. 70 metrekarelik ev, Taksim'de. 13 milyon, yuh" dedi.

Nazan Öncel, Instagram hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Hayretler içerisindeyim doğrusu. 70 metrekarelik bir ev. Taksim’de. 12 milyon 750 bin, 13 milyon lira de sen ona. Yuh. 1+1 daire bu sözünü ettiğim. Yuh ki ne yuh. Elitmiş, yemişim elitini. Hele kiralar, neyse sustum..."

CENK EREN: SİZE ÖDEDİĞİM PARA 1+1 FİYATI GİBİYDİ

Cenk Eren de sosyal medya hesabından Nazan Öncel'in konut fiyatları tepkisine, "Çok haklısınız Nazan Hanım. Sizden bir şarkı istemiştim, siz de vermiştiniz. Tabii ki sanatın fiyatı olmaz, size ödediğim para gerçekten ‘yuh’tu. Neredeyse 1+1 ev fiyatı gibiydi o yıllarda. Sevgi ve saygıyla, her zaman çok güzel şarkılarınızla beraber olmak dileğiyle" dedi.