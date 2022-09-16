Otobüste dehşet: Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı

16 Eylül 2022 Cuma, 12:23

Olay, dün 15.00 sıralarında Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih'te seyir halindeki bir İETT otobüsünde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir kişi otobüste başka bir yolcunun yanlışlıkla ayağına bastı.

Ayağına basılan adam çılgına döndü ve belindeki bıçağı çıkardı.

Bıçakla dehşet saçan adam, ayağına basan kişiye saldırdı. Çığlık atan kadın yolcular otobüs şoförüne kapıyı açması için bağırdı. Duran şoför bir süre sonra kapıyı açarken yolcular araçtan indi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.