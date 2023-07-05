Para ve Piyasa Uzmanı Yılmaz, Kapalıçarşı’da anlattı: “Enflasyon gerçekten yüzde 19 bandında olsaydı...”
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda yüzde 38,21 arttı. 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 oldu.
Haziran ayı enflasyonu için geri sayım sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti. Cumhuriyet TV’ye konuşan Para ve Piyasa Uzmanı Reşat Yılmaz, açıklanan oranların gerçek olmadığını belirterek “Enflasyon gerçekten yüzde 19 bandında olsaydı dolar 15 TL seviyelerinde olurdu” açıklamasını yaptı.
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