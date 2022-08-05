Pendik'te 'ayağımı ezdin' cinayeti: Boğazından bıçakladı!

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İstanbul Pendik'te otomobiliyle ayağının üzerinden geçtiği öne sürülen kişi tarafından bıçaklanan Serdar Akkuş (32) hayatını kaybetti.

DHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 13:41

Kaynarca Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında Serdar Akkuş (32) otomobili ile ilerlerken iddiaya göre H.E.'nin ayağını ezdi. Durumu farketmeyen Serdar Akkuş, H.E.'nin küfür etmesi üzerine otomobilinden inerek geri geldi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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Pendik İstanbul otomobil

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