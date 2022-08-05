Pendik'te 'ayağımı ezdin' cinayeti: Boğazından bıçakladı!
İstanbul Pendik'te otomobiliyle ayağının üzerinden geçtiği öne sürülen kişi tarafından bıçaklanan Serdar Akkuş (32) hayatını kaybetti.
Kaynarca Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında Serdar Akkuş (32) otomobili ile ilerlerken iddiaya göre H.E.'nin ayağını ezdi. Durumu farketmeyen Serdar Akkuş, H.E.'nin küfür etmesi üzerine otomobilinden inerek geri geldi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Serdar Akkuş, boğazından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı halde börekçiye sığınan Serdar Akkuş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Pendik Medikal Park Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Akkuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan H.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAMERALARA ANBEAN YANSIDI
Kavganın yaşandığı ilk anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde Serdar Akkuş'un otomobili ile geçtikten sonra yaya olarak geri geldiği ve H.E ile kavga ettiği anlar yer alırken, bir süre sonra kameranın açısından çıktıkları görüldü.
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