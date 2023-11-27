Sosyal medya fenomenleri nasıl zengin oldu? Av. Aslan anlattı: ‘Kanundaki istisna düzenlemeden yararlandılar’

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Son dönemde fenomenler mercek altında. Kara para aklama iddiası ile yargılanan şebekelere ilişkin avukat Oğuzhan Aslan Cumhuriyet TV’ye konuştu. Aslan, fenomenlerin kanundaki istisna düzenlemeden yararlandıklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2023 Pazartesi, 17:45

Dilan-Engin Polat çiftinin kara para aklama iddiasıyla yargılanmasının ardından gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Avukat Oğuzhan Aslan, sosyal medya fenomenlerinin zengin olma yöntemlerini Cumhuriyet TV’ye anlattı. Aslan, “Kara para şebekeleri, sosyal medya yoluyla zengin olunabilirmiş imajı yaratmış insanları dolandırdı” açıklamasında bulundu.


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