Yumurta fiyatları fırladı: Bir yılda yüzde 250 artış

26 Temmuz 2022 Salı, 13:00

Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Artan yem, nakliye ve enerji maliyetleri temel gıda ürünlerinin fiyatlarına yansıması sürüyor.

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