Yumurta fiyatları fırladı: Bir yılda yüzde 250 artış
Zamların ardı arkası kesilmezken 2022 yılında en fazla zam gelen gıda ürünlerinin başında yumurta geldi. Orta boy 30'lu yumurtanın kolisi bir yılda yaklaşık yüzde 250 zamlandı. Etiketler
Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Artan yem, nakliye ve enerji maliyetleri temel gıda ürünlerinin fiyatlarına yansıması sürüyor.
İlgili Haberler
- Yumurta fiyatları fırladı: Bir yılda yüzde 250 artış
Video Haberler
- İlyas Salman, isminin hüzünlü hikayesi
- '2 yumurta kırıp yemek' artık lüks
- Şanlıurfa'da korkunç kaza
- Nazan Öncel'den konut fiyatlarına tepki
- Metrobüste tekme tokat dayak
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
- Burundan aşılama mı geliyor?
- Kırtasiyeciler 'delgeç' yüzünden çatışmış!
- Erdoğan’dan gazeteciye 'fiyat sorma' çıkışı
- Kamyonun arkasında yapılan tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri
- 'Ciddi bir gelişme geriliği mevcut'
- Kılıçdaroğlu: Birkaç ay araç almayın
- Ürküten görüntü: Elde kılıç, masada silah
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Cem Küçük için karar verildi
- Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
- Duvardaki yazılar dikkat çekti