Yumurta fiyatları fırladı: Bir yılda yüzde 250 artış

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Zamların ardı arkası kesilmezken 2022 yılında en fazla zam gelen gıda ürünlerinin başında yumurta geldi. Orta boy 30'lu yumurtanın kolisi bir yılda yaklaşık yüzde 250 zamlandı. Etiketler

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 13:00

Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Artan yem, nakliye ve enerji maliyetleri temel gıda ürünlerinin fiyatlarına yansıması sürüyor.

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Yumurta 1 koli yumurta tavuk zam

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