Yumurta fiyatları fırladı: Bir yılda yüzde 250 artış

26 Temmuz 2022 Salı, 11:27

Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Artan yem, nakliye ve enerji maliyetleri temel gıda ürünlerinin fiyatlarına yansıması sürüyor.

Üretici, maliyetlerin arttığı gerekçesiyle yumurta fiyatlarında artışa gitti. Geçen yıl bugün orta boy (M) yumurta tanesi 60 kuruşken yüzde 96.89 zamla 1.86 kurştan satışa sunuluyor. Büyük boy yumurta (L) yüzde 96.62 zamlı fiyatıyla 2.09 TL'den raflarda yerini alıyor.

Son gelen zam ile birlikte 30'lu orta boy (M) yumurta 55.95 TL'den, 30'lu büyük boy (L) ise 95 TL'den satışta.

YUM-BİR FİYAT DAHİ AÇIKLAMIYOR

Geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, 12.05.2022 tarihli toplantısında, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) ve YUMBİR’e üye birliklerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açmıştı.

Afyon, soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. "Üreticilerin anlaşarak fiyatı yükselttiği" anlamında bir soruşturma açıldığını aktaran Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, "Üreticilerin bir araya gelerek fiyat belirleme veya yükseltme imkanı, şansları" olmadığını söyledi. Afyon, "Üreticiler birleşerek fiyatı yükseltecek olsaydı, bir senedir zarar ediyor olmazdı" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin zarar etmemek için bir araya geldiğini anlatan Afyon, Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin, üreticisini korumak adına piyasadaki günlük fiyatları derleyerek bunları resmi kurumlarla paylaşma görevi olduğuna dikkati çekti.

YUMBİR temmuz ayı fiyat listesini yayımlamadı.