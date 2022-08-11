Zabıta müdürüne silahlı saldırı: 6 gözaltı
Aydın'ın Didim Belediyesi'nde zabıta müdürü Murat Hacıfettahoğlu, işe gitmek için otomobiline bindiği sırada evinin önünde 1 Ağustos günü silahlı saldırıya uğrayarak iki ayağından yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda gözaltı var.
Aydın'ın Yeni Mahalle Pınar Caddesi'nde 1 Ağustos Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, sabah işe gitmek için evinden çıktıktan sonra otomobiline binerken, kar maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Şüpheli, tabancayla 5 el ateş ederek kaçtı. Mermilerden 2'si Hacıfettahoğlu'nun sağ, 1'i de sol ayağına isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen zabıta müdürü dün yapılan ameliyatın ardından durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Zabıta müdürü Murat Hacıfettahoğlu’na silahlı saldırıyı gerçekleştiren 20 yaşındaki Mehmet Ali S. ile olaydan sonra birlikte kaçtığı 22 yaşındaki Enes A. İstanbul Silivri’de bir villada yakalandı.
Didim’e getirilen şüphelilerden alınan bilgi doğrultusunda gözaltı sayısı 6’ya çıktı. Didim’de düzenlenen operasyonlarda da daha önce Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a sopayla saldırı düzenlettiren otel sahibi Ahmet O., akrabası Mehmet O., saldırganların kaçtığı otomobilin sahibi Cemal T. ve Batman Gercüşlu de polis ekiplerince yakalandı.
SALDIRIDAN SONRA OTELDE KALMIŞ
Polis, olaydan sonra onlarca iş yerinden yüzlerce güvenlik kamerasını incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda saldırgan tetikçi Mehmet Ali S.'nin, olaydan önce bir otelde kaldığı öğrenildi.
Saldırganın, olayı gerçekleştirip daha sonra motosikletle kaçarak tekrar saklandığı otelde geri döndüğü öğrenildi. Mehmet Ali S.'nin, daha sonra otomobili ile İstanbul'a kaçarak burada saklanmaya devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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