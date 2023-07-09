Vinç faciasında mağdur aileye büyük ayıp!

İzmir’deki vinç kazasında yaşamını yitiren işçilerin ailelerine, şirket tarafından zararın karşılanması için 12 milyon TL’lik ihtarname gönderildiği ortaya çıktı. Aileler duruma tepki gösterdi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.07.2023 - 03:00
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İzmir’in Bornova ilçesinde, otel inşaatı sırasında kule vincin devrilmesiyle 6 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin ise yaralandığı olayda 3’ü tutuklu 7 sanığın yargılanmalarına başlandı. Mahkeme heyeti, 1 sanığın tahliyesine karar verirken; 1 sanığın ise tutuklanmasına hükmetti. 

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklar hâkim karşısına çıktı. Müşteki avukatının olaydan 1.5 ay önce de şantiyede ölümlü iş kazası olup olmadığını sorması üzerine Muhammet Yolçi, “11-12. katta temizlik yaparken; işçinin gözü kararmış ve içeriden bir alt kata düşmüş. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti” dedi. Sanıkların yaptığı savunmaların ardından söz verilen müştekiler şikâyetçi olduklarını söyledi.

12 milyonluk ihtar Ölen işçilerden Ümit Kara’nın eşi Ece Kara, şirket tarafından meydana zarar nedeniyle kendilerine 12 milyon liralık ihtarname gönderildiğini söyledi. Savunmaların ardından karar açıklandı. Emrullah Yolçi ve Muhammet Yolçi’nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, İrfan Kasırga’nın tutuklanmasına hükmetti. Naci Özel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İzmir vinç vinç kazası

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