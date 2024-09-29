Virajı alamayan ATV dereye uçtu: 2 ağır yaralı

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan ATV’nin dereye uçması sonucu iki kişi ağır yaralandı.

Virajı alamayan ATV dereye uçtu: 2 ağır yaralı
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İHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 15:13

Kırıkkale,Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi’nde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, M.A.Ö. yönetimindeki 71 ADT 065 plakalı ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak Çoruhözü Deresi’ne uçtu.

Kazada sürücü ve yolcu S.O. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları halat yardımıyla dereden çıkararak ambulansa taşıdı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kullanılamaz hale gelen ATV, çekici yardımıyla dereden çıkarılarak otoparka götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #kaza #Kırıkkale #Özü Deresi #yaralı

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