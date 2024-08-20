Giresun’da hafif ticari araç dereye uçtu: 4 yaralı

Giresun’un Espiye ilçesinde hafif ticari aracın dereye uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 12:48
Giresun’da hafif ticari araç dereye uçtu: 4 yaralı
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Alınan bilgiye göre trafik kazası dün akşam saat 20:21’de Espiye’nin Soğukpınar beldesi yolu üzerinde Direkbükü mevkiinde meydana geldi.

Hafif ticari aracın dereye uçması sonucunda 4 kişi yaralanırken olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 1’i Tirebolu Devlet Hastanesinde, 1’i Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve diğer 2 kişi de Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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