Giresun’da hafif ticari araç dereye uçtu: 4 yaralı
Giresun’un Espiye ilçesinde hafif ticari aracın dereye uçması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre trafik kazası dün akşam saat 20:21’de Espiye’nin Soğukpınar beldesi yolu üzerinde Direkbükü mevkiinde meydana geldi.
Hafif ticari aracın dereye uçması sonucunda 4 kişi yaralanırken olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 1’i Tirebolu Devlet Hastanesinde, 1’i Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve diğer 2 kişi de Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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