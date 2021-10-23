Viranşehir’de Zırhlı araç 5 yaşındaki çocuğa çarptı

23 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, mahalle arasında dolaşan zırhlı aracın çarptığı 5 yaşındaki Nure Dikçe’nin hayati tehlikeyi atlattığı fakat ayaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi. Gazetemize konuşan baba Eyüp Dikçe, “İki ayağı gitmiş. Çok kırık var, bir ayağı ezilmiş eti falan gitmiş. Trafik polisi kızımı hatalı bulmuş. Bir çocuk nasıl hatalı bulunur” diye konuştu.

Viranşehir’de üç gün önce öğle saatlerinde 5 yaşındaki Nure Dikçe isimli kız çocuğu zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Sokaktaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğun zırhlı aracın altında kaldığı görülüyor. Bacağı ezilen çocuk Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

‘O CADDEDEN GEÇMEMELİYDİ’

Baba Eyüp Dikçe, gazetemize konuşarak olay anını anlattı. Kuyumcudan çıkıp arabalarına doğru gittiklerini dile getiren Dikçe, “Nure önümüzden koştu. Ben de zırhlı aracın geldiğini görünce arkasından koştum. Aracın duracağını düşündüm. Ne çok hızlı ne de çok yavaş geliyordu. Normalde aracın durması lazımdı, tek ara caddeydi. Bir de işlek bir caddeydi. Ezdikten sonra durdu. Viranşehir trafik polisi kızımı hatalı göstermiş. Bu çocuk ya nasıl hatalı gösterirsin? Adı üstünde çocuk, sürücünün dikkat etmesi lazımdı. Normalde zırhlı aracın o caddeden geçmemesi lazım. Hatta o caddede normal arabaların da geçmemesi lazım” dedi.

‘HASTANE KOŞULLARI İYİ DEĞİL’

Kızının sağlık durumu hakkında bilgi veren Dikçe şöyle devam etti: “Hastaneye ilk getirdiğimizde 7-8 saat ameliyata aldırana kadar canımız çıktı. 15 gün sonra yine ameliyat olacak. Yatağından sürekli sıçrıyor. O anın etkisinden dolayı mı yoksa canı mı yanıyor bilmiyorum. Bize doğru düzgün bilgi veren yok. Şu an Şanlıurfa Devlet Hastanesi’nde. Hastane koşulları iyi değil. İşsizim, beş çocuğum var. Maddi durumumuz iyi olmadığı için özel hastaneye götüremiyorum. Benim de psikolojim bozuldu ne yapacağımı bilmiyorum. Tek istediğim kızımın ayaklarını kaybetmeden sağlığına kavuşması.”