Vitrindekiler...

Atatürk'ün Liderlik Sırları / Hikmet Özdemir / Cumhuriyet Kitapları / 176 s.

Prof. Dr. Hikmet Özdemir bu kitabında, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihin gördüğü en büyük liderlerden biri olmasını sağlayan kişilik özelliklerini, liderlik sırlarını ve düşünce yapısını irdeleyerek, bütünlüklü bir Atatürk portresi sunuyor.

Elin Üstünde Gezsin - İlhan Berk’ten Memet Fuat’a Mektuplar / İlhan Berk / Yapı Kredi Yay. / 192 s.

İlhan Berk’le Memet Fuat arasında “şiir”le başlayan tanışıklık, uzun yıllara yayılan bir arkadaşlığa dönüşmüş; İlhan Berk, mektuplarında kendisi için bu denli çok şey yapan Memet Fuat’a duyduğu minneti göstermekten kaçınmamıştır. İlhan Berk’in Memet Fuat’a yazdığı mektup ve kartlardan oluşan Elin Üstünde Gezsin uzun bir yol arkadaşlığından geriye kalanlar olarak da okunabilir. “Bütün mesele şimdi senin için başlıyor. Ben elimden gelen her şeyi, ama her şeyi yaptım. Ne bir tümce, ne bir sözcük, ne de bir virgül üstünde oynayamam artık. Şimdi güzel elini sen üstünde gezdir, bu kardeşinin çektiklerini düşün. İyi ki bu dünyada sen varsın, ben senin olduğun bu dünyada dünyalar kadar mutluyum.” (27 Haziran 89 tarihli mektuptan)

Türkiye’de Yoksulluk ve Eşitsizlik - Nedenler, Süreçler, Çözümler / Derleyen: Sencer Ayata / Sosyal Denge ve Demokrasi Araştırma Merkezi-1 (SODAR) / 290 s.

Sencer Ayata’nın derlediği çalışmada yoksulluk ve eşitsizlik konusu toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel boyutları kapsayan geniş bir çerçeve içerisinde ele alınıyor. Farklı toplum kesimlerinin ortak deneyimleri kadar eşitsizliğin ve yoksulluğun farklı deneyimleri üzerinde duruluyor. Türkiye'de yoksullukla mücadele programlarının eleştirel bir gözle değerlendirildiği çalışmada, dünyada eşitsizliğe karşı geliştirilen yeni görüşler ve politikalar ana hatları itibarıyla ortaya konuluyor.

Tartışmalar / Tahsin Yücel / Can Yay. / 176 s.

Anlatının hiçbir zaman tek özneli bir edim olmadığı fikrini savunan Tahsin Yücel Tartışmalar’da her biri karşı-özneye yazılmış on iki tartışma yazısını topluyor. Tahsin Yücel, “çift yönlü anlatı izlencesi” olarak tanımladığı ve yer yer ağız kavgasıyla benzer özellikler gösterebildiğini kabul ettiği bu yazılarında, edebiyat dünyasından tanıdığımız pek çok farklı isimle yazınsal bir tartışmaya giriyor. Farklı edebî figürlerin yapısalcılık akımına getirdiği eleştirilere, yazın ödüllerinin seçici kurullarında görev alan kişileri eleştiren Aziz Nesin’e ve Fethi Naci’nin Peygamberin Son Beş Günü incelemesine cevap veriyor, Türk Dil Kurumu'nu savunuyor ve Kara Kitap’ı eleştiriyor. Bu yazılarda Tahsin Yücel dönemin yazınsal dünyasına bir bakış sunmakla kalmıyor, aynı zamanda her şeyin eleştirilebilir ve herkesin eleştirmen olduğu bir dönemde nasıl dürüst bir eleştirmen olunabileceğini hatırlatıyor.

Kendi Sözleriyle Yaşayan Atatürk / Prof. Talat S. Halman / Koç Üniversitesi / 56 s.

Cumhuriyetin 85. yılında, Atatürk’ün unutulmaz söylemleri, Kendi Sözleriyle Yaşayan Atatürk kitapçığında buluştu. Türkiye ilk Kültür Bakanı Prof. Talat S. Halman’ın derlediği kitap, Türkiye Cumhuriyeti’nin 85. yılı dolayısıyla Türk gençliğine ithaf edildi. Atatürk’ün güçlü düşüncelerinin özünü oluşturan unutulmaz söylemlerinin yer aldığı, Atatürk’e saygı duruşu niteliğini taşıyan kitapta, Atatürk’ün değişik söylevlerinden, demeçlerinden ve yazılarından seçilmiş olan en etkili söylemleri yer alıyor.

Perşembe Günü Cinayet Kulübü / Richard Osman / Çev. Cengiz Yüksel / Bilgi Yay. / 424 s.

Huzurlu bir emekli köyünde yaşayan yetmişli yaşlardaki dört arkadaşın haftada bir Perşembe günleri toplanıp yaptıkları bir etkinlik vardır: Zihin jimnastiğiyle daha önce çözülememiş cinayetleri çözmek. Peki bu dört arkadaş kendilerini yanı başlarında işlenen vahşi bir cinayet vakasının ortasında bulunca ne yapacaklar? Elizabeth, Joyce, İbrahim ve Ron seksenlerine merdiven dayamış olabilir ama hâlâ pek çok numaraları var. Çok geç olmadan katili yakalayabilecekler mi? Richard Osman’ın mizah dolu polisiyesi Perşembe Günü Cinayet Kulübü, pek çok dile çevrildi. İngiltere’de bir milyonun üzerinde satarak rekor kırdı, The Sunday Times’ın çoksatanlar listesinde de 40 hafta boyunca 1 numarada kaldı.