WhatsApp çöktü, işte alternatifi...
WhatsApp'ın çökmesinin ardından kullanıcılar WhatsApp'ın en popüler alternatiflerinden biri olan Telegram'ı araştırıyor. Telegram'ın özellikleri neler ve telegram güvenli bir uygulama mı?
WhatsApp'ın çökmesinin ardından kullanıcılar WhatsApp'ın en popüler alternatiflerinden biri olan Telegram'ı ve Telegram'ın özelliklerini araştırıyor. Peki Telegram nedir? Telegram ücretli mi? Telegram'ın özellikleri nelerdir? Telegram güvenli mi?
TELEGRAM NEDİR?
Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Son dönemde Whatsapp'ın en büyük rakibi olarak ortaya çıkan ve şimdiden milyonlarca kullanıcı sayısına ulaşan Telegram, büyümesini her geçen gün sürdürerek, daha çok insana ulaşıyor.
Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.
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