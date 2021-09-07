Telegram'dan WhatsApp'a tepki: Hangi yıldayız?

07 Eylül 2021 Salı, 10:29

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, telefon değiştiren kişiler için yeni özelliğini duyurmuştu.

Whatsapp'ın resmi internet sitesinde duyurulan özellik ile birlikte, telefon değiştiren kişilerin sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarabileceği aktarıldı.

"HANGİ YILDAYIZ"

Resmi internet sitesinde duyurulan özellik ile birlikte, telefon değiştiren kişilerin sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarabileceği aktarıldı.

Whatsapp'ın yeni gizlilik sözleşmesine yönelik attığı adımlardan sonra daha ön plana çıkmayı başaran Telegram, Twitter'dan yeni özelliğini duyuran Whatsapp'ı tiye aldığı belirterek "Hangi yıldayız" yazan bir görsel paylaştı.