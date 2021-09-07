Telegram'dan WhatsApp'a tepki: Hangi yıldayız?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının uzun süredir şikayet ettiği IOS’tan Android’e konuşma geçmişinin taşınabileceğini duyurdu. Telegram uygulaması ise WhatsApp'ın bu özelliği yeni getirmesine "Hangi yıldayız" diyerek tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2021 Salı, 10:29
Telegram'dan WhatsApp'a tepki: Hangi yıldayız?
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Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, telefon değiştiren kişiler için yeni özelliğini duyurmuştu.

Whatsapp'ın resmi internet sitesinde duyurulan özellik ile birlikte, telefon değiştiren kişilerin sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarabileceği aktarıldı.

"HANGİ YILDAYIZ"

Resmi internet sitesinde duyurulan özellik ile birlikte, telefon değiştiren kişilerin sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarabileceği aktarıldı.

Whatsapp'ın yeni gizlilik sözleşmesine yönelik attığı adımlardan sonra daha ön plana çıkmayı başaran Telegram, Twitter'dan yeni özelliğini duyuran Whatsapp'ı tiye aldığı belirterek "Hangi yıldayız" yazan bir görsel paylaştı.


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