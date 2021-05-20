Telegram’ın kurucusu Durov, iPhone kullanıcılarını ‘sayısal kölelere’ benzetti
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Apple marka akıllı telefonlarının dezavantajlarını sıraladı ve kullanıcılarını ‘sayısal kölelere’ benzetti.
Paylaşımı Telegram’daki kanalından yapan Pavel Durov, Apple marka akıllı telefonlarının dezavantajlarını sıraladı ve kullanıcılarını ‘sayısal kölelere’ benzetti.
Apple'ın iş modelinin, kendilerini şirketin ekosistemine kilitlenmiş bulan müşterilere eski cihazları aşırı pahalıya satmaya dayandığına dikkat çeken Durov, “Uygulamamızı test etmek için iPhone’u her kullandığımda kendimi Orta Çağ’a geri gönderilmiş gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.
Sputnik’te yer alan habere göre Apple cihazlarındaki 60 Hz ekranların bazı Android cihazlarında kullanılan 120 Hz ekranlarla rekabet edemediğini kaydeden Durov’a göre iPhone’un en kötü özelliği, sadece App Store'da bulunan uygulamaların, yedek kopya oluşturmak için ise yalnızca iCloud'un kullanılabiliyor olması.
Rus girişimci, “iPhone sahibi olmak sizi Apple'ın ‘dijital kölesi’ yapar” dedi.
Video Haberler
- Acıttı iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, doktoru darbetti
- Gözyaşlarıyla izledi: Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum
- Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır
- Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
- Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
- Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov'la görüntüleri
- Meral Akşener'den videolu 19 Mayıs mesajı
- Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda '19 Mayıs' isyanı
- CHP'den 19 Mayıs'ta rap şarkılı paylaşım
- Muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'nun oğlu, uyuşturucu operasyonundan önce...
- 'Son verilmedi' dedi, 'ara verdim' açıklaması yaptı
- Edizer yine iş başında!
- Hedefinde Akşener ve İmamoğlu var
- AP, 'Türkiye' raporunu kabul etti
- Soylu, gazetemizi hedef gösterdi
- Peş peşe depremlerin ardından uzmanından korkutan uyarı
- Soylu'nun sözlerinden sonra Peker'den paylaşım
- Uykusuz'dan Sedat Peker göndermeli kapak
- Soylu'dan Peker'e çok sert sözlerle yanıt