Telegram’ın kurucusu Durov, iPhone kullanıcılarını ‘sayısal kölelere’ benzetti

20 Mayıs 2021 Perşembe, 10:33

Paylaşımı Telegram’daki kanalından yapan Pavel Durov, Apple marka akıllı telefonlarının dezavantajlarını sıraladı ve kullanıcılarını ‘sayısal kölelere’ benzetti.

Apple'ın iş modelinin, kendilerini şirketin ekosistemine kilitlenmiş bulan müşterilere eski cihazları aşırı pahalıya satmaya dayandığına dikkat çeken Durov, “Uygulamamızı test etmek için iPhone’u her kullandığımda kendimi Orta Çağ’a geri gönderilmiş gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Sputnik’te yer alan habere göre Apple cihazlarındaki 60 Hz ekranların bazı Android cihazlarında kullanılan 120 Hz ekranlarla rekabet edemediğini kaydeden Durov’a göre iPhone’un en kötü özelliği, sadece App Store'da bulunan uygulamaların, yedek kopya oluşturmak için ise yalnızca iCloud'un kullanılabiliyor olması.

Rus girişimci, “iPhone sahibi olmak sizi Apple'ın ‘dijital kölesi’ yapar” dedi.