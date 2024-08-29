X'e erişim sorunu: Neden açılmıyor?

Yayınlanma: 29.08.2024 - 23:19

Güncelleme: 29.08.2024 - 23:19

Sosyal medya platformu X'te bağlantılar, resimler ve üçüncü parti uygulamalara erişim sorunu yaşanıyor.

Kullanıcılar uygulamaya girince ‘gönderi yüklemedi’ hatası ile karşılaşıyor.

Son 24 saatlik hata tespit raporuna göre saat 22.00'dan itibaren Twitter'da (X) erişim sorunu yaşandığı göründü.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.