İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da IŞİD ve El Kaide silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve El Kaide gibi dini istismar eden silahlı terör örgütleri ile bağlantılı şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttükleri tespit edilen, yabancı uyruklu şüpheliler belirlendi. Bu sabah saatlerinde 9 ilçede 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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