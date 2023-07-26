Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı!

Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı. Zanlıların sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edileceği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 26.07.2023 - 09:24
Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı!
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki terör örgütü IŞİD mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 10 yabancı uyrukluya yönelik operasyon başlatıldı.

Bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu, geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgileri de elde edilen şüphelilerin yakalanması için kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, birinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

İstihbarat bilgisi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilecek.


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