İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da, terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 15 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD ile El Kaide terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
8 İLÇEDE 12 ADRESE OPERASYON
Edinile bilgiye göre ekipler, İstanbul'da faaliyet gösterdiklerini belirledikleri, "yabancı terörist savaşçı" olarak nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 8 ilçede belirlenen 12 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 15 yabancı uyruklu şüpheli emniyete götürüldü.
İstanbul IŞİD gözaltı Operasyon şüpheli Terör örgütü Yabancı uyruklu El Kaide İstanbul emniyet müdürlüğü
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçim beyannamesinde dikkat çeken vaat
- CHP seçim bürosuna taşlı saldırı!
- AKP Ordu İl Başkanı görevden alındı
- DEVA Partisi'nden 'Sadullah Ergin' açıklaması
- Son anket paylaşıldı: Kılıçdaroğlu kazanır mı?
- Kaftancıoğlu'ndan İnce'ye sert sözler
- Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ağırlanmış
- Erdoğan lafı resmen ağzına tıkmış, fena tersledi!
- İYİ Parti'den seçim kampanyası videosu
- Savcı Sayan sessizliğini bozdu, kendini avuttu...