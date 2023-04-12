İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 10:22

Güncelleme: 12.04.2023 - 10:58

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD ile El Kaide terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

8 İLÇEDE 12 ADRESE OPERASYON

Edinile bilgiye göre ekipler, İstanbul'da faaliyet gösterdiklerini belirledikleri, "yabancı terörist savaşçı" olarak nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 8 ilçede belirlenen 12 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 yabancı uyruklu şüpheli emniyete götürüldü.