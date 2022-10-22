Yabancı uyruklu 5 kadın gizli bölmede yakalandı

22 Ekim 2022 Cumartesi, 10:53

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi’nde bir işletmeyi denetledi.

İşletmede yapılan denetimlerde iş yeri içinde gizli bölme bulundu. İşletme sahibi L.B.’nin iş yerinde bulunan ve konsomatrislik yapan yabancı uyruklu 5 kadını, iş yeri içine yaptığı gizli bir bölmede sakladığı tespit edildi.

Gizli bölmede yakalanan kadınlar bulundukları yerden çıkarılarak, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Kadınların gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

