İstanbul'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı
Avcılar’da uygulama yapıldığı sırada bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, emniyet şeridinde bırakılmış bir kamyonet buldu. Uygulama yapan polis ekiplerinin dikkati sonucu 9 yabancı uyruklu şahıs, ağaçlık alanda yapılan aramada yakalandı. Şahısların sınır dışı edilecekleri öğrenilirken, kamyonet ise 15 gün süre ile trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, saat 00.45 sıralarında E-80 TEM Otoyolu Avcılar Kuzey istikametinde yol uygulaması yapmaya başladı.
Uygulama noktasına 300 metre mesafede olan ve görüş açısında bulunmayan bir kamyonetin durakladığı ve içerisinden şüpheli şahısların indiği yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti.
Hızla belirtilen bölgeye geçen ekipler, kamyonetin emniyet şeridinde terk edildiğini gördü.
Aracın yakınındaki ağaçlık alan ve çevresinde yapılan kontrolde araçtan indikleri değerlendirilen toplam 9 yabancı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan 9 yabancı uyruklu şahıs ile ilgili ise sınır dışı işlemleri başlatılırken, kamyonet ise 15 gün süre ile trafikten men edildi.
Yakalanan şahıslar kameralara yansıdı.
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