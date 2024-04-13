Yabancı uyruklu çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1’i ağır 4 yaralı

Yayınlanma: 13.04.2024 - 13:30

Güncelleme: 13.04.2024 - 14:04

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde, dün iddiaya göre, iki çocuk arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu.

Kısa sürede büyüyen kavgada 2 yabancı uyruklu grup adeta birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kavgada ortalık savaş alanına dönerken, olayda 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Polis ekiplerince kaza çalışmalar olaya müdahile edilirken konuyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.