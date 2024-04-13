Yabancı uyruklu çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1’i ağır 4 yaralı
Eskişehir’de, iddiaya göre, yabancı uyruklu 2 çocuğun kavgasına ailelerinin dahil olması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde, dün iddiaya göre, iki çocuk arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu.
Kısa sürede büyüyen kavgada 2 yabancı uyruklu grup adeta birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kavgada ortalık savaş alanına dönerken, olayda 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Polis ekiplerince kaza çalışmalar olaya müdahile edilirken konuyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
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