Yabancı uyruklu çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1’i ağır 4 yaralı

Eskişehir’de, iddiaya göre, yabancı uyruklu 2 çocuğun kavgasına ailelerinin dahil olması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 13:30
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Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde, dün iddiaya göre, iki çocuk arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu.

Kısa sürede büyüyen kavgada 2 yabancı uyruklu grup adeta birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kavgada ortalık savaş alanına dönerken, olayda 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Polis ekiplerince kaza çalışmalar olaya müdahile edilirken konuyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.


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