Yabancı uyruklu şahıs kaldırımda ölü bulundu
Çorum’da yabancı uyruklu 25 yaşındaki şahıs, kaldırımda ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Olay, Kale Mahallesi Zafer 3. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Abdullah Gaffar Raad AlAbodi’nin sokak üzerinde kan kustuğunu gören yurttaşlar, 112 Acil Sağlık Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
KANSER AYRINTISI
AlAbodi’nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, 25 yaşındaki gencin akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Açıkça söyleniyor, devlet operasyon yapacak'
- Demirtaş cenazesine katılmayacak
- 'Dosyaların içeriğini bilseler...'
- Peş peşe üç defa sallandı
- Atatürk'ü Adolf Hitler'le bir tuttu!
- Yeni yıl zamlı geldi!
- AKP'yi yasa boğan ölüm
- 'Hukuk'u hatırladı, o sözlerini yuttu!
- 'Alayının karşısında...'
- Perinçek'e Aydınlık'tan ters köşe