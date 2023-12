BAFTA ödüllü gazeteci John Pilger, 84 yaşında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 31.12.2023 - 17:51

Güncelleme: 31.12.2023 - 17:51

Kariyeri boyunca Batı ülkelerinin dış politikasını ve kendi ülkesinin Avustralyalı yerlilere yönelik muamelesini eleştiren gazeteci, belgesel yapımcısı ve akademisyen John Pilger, 84 yaşında Londra’da yaşamını yitirdi. Pilger’in ailesi X’ten yaptıkları açıklamada, Pilger’in Londra’da, 84 yaşında hayatını kaybettiğini bildirdi. Ailesi, Pilger’i "en harika ve sevilen baba, büyükbaba ve eş" olarak tanımladı. Açıklamada, “Gazeteciliği ve belgeselleri dünya çapında övgüyle karşılandı ancak ailesi için o kesinlikle en muhteşem ve sevilen baba, büyükbaba ve ortaktı. Huzur içinde yatsın" ifadeleri kullanıldı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde 1939 yılında doğan Pilger, 1960'larda İngiltere'ye taşındı ve burada Reuters ve Daily Mirror'da çalışmaya başladı. Vietnam, Kamboçya, Bangladeş ve Biafra'da muhabirlik yapan Pilger, 1967 ile 1979'da yılın gazetecisi ödüllerini aldı. Pilger, belgesel film yapımcılığında başarılı bir kariyere sahipti, 50'den fazla film çekti ve belgeselleri Emmy ile BAFTA da dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

1979'da yayınlanan filmi 'Year Zero: The Silent Death of Kambodia', Kamboçya tarihinin kanlı bir dönemine damgasını vuran Kızıl Kmer rejiminin suçlarını ortaya çıkardı. Pilger, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın güçlü bir destekçisiydi ve suçlamalarla karşı karşıya kaldıktan sonra sığınma talebinde bulunduğu Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde Assange'ı ziyaret etmişti.