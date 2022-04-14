Yabancı uyruklular için 3 milyon liraya tıp diploması imkanı!

14 Nisan 2022 Perşembe, 11:31

Türkiye'de YKS'den ilk 50 bine giren öğrenciler tıp eğitimi için gerekli sıralama şartını sağlıyor. Vakıf üniversitelerinde Türk öğrenciler 2022-2023 yılı için yıllık 200 bin liraya kadar çıkan eğitim ücretleri ödemek zorunda kalacaklar. Ancak YKS şartı aranmayan yabancı öğrenciler YÖS sınavı ile yılda 35 bin dolara tıp fakültesine kayıt yaptırabilecek.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre; Vakıf üniversitelerinin 2022-2023 yılı ücretleri açıklanmaya başladı. Tıp fakültesi ücretleri 60 bin ile 200 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

200 BİN LİRAYI GÖZDEN ÇIKARMAK GEREKİYOR

Medipol Üniversitesi'nde Türk öğrenciler için tıp eğitimi ücretli yıllık 106 bin lira oldu. 2020'de ortalama yıllık 50 bin TL olan tıp fakültesi öğrenim ücretleri, son 2 yılda katlanarak 200 bin liralara çıktı. Rakamlar; Medipol Üniversitesi'nde 106 bin, Okan Üniversitesi 138 bin, Üsküdar Üniversitesi 140 bin lira. Acıbadem Üniversitesi'nde 170 bin ve Koç Üniversitesi’nde 187 bin lira düzeyinde seyrediyor ancak önümüzdeki yıl tıp fakültesi öğrenim ücretleri henüz açıklanmadı. Üniversitelerin 200 bin liraya çıkan tıp ücretlerini, yıllık 120 bin liraya çıkan Diş Hekimliği bölümü izliyor. Yurt ücretleri ise yıllık 59 bin lirayı buldu. Hiç zam gelmese bile 6 yıl için 413 bin lira barınma ücreti ödenmesi gerekiyor.

3.1 MİLYON LİRAYA TIP DİPLOMASI SAHİBİ OLACAKLAR

Uluslararası öğrenciler için ise Meslek Yüksek Okulları (MYO) ücretleri ortalama 2 bin 250 dolara kadar inerken, tıp fakültelerine kayıt ücretini Medipol Üniversitesi 35 bin dolar olarak açıkladı. Bu üniversitede tıp okuyacak olan yabancı öğrencilerin yıllık 518 bin liradan 6 yıl öğrenim ücreti için 3.1 milyon lira ödemesi gerekiyor.

BURADA DA KATAR

Bazı üniversitelerde; Tanzanya, İran, Somali, Filistin, Malezya, Pakistan, Bangladeş, Rusya gibi 15 ülke vatandaşlarına tıp, diş hekimliği, eczacılık gibi bölümlerde yüzde 15 özel öğrenci indirimi yapılıp, yüzde 50'ye kadar burs veriliyor. Sağlık, Eğitim, İletişim, Mimarlık gibi fakültelerde ise Cezayir, Cibuti, Komorlar, Kuveyt, Lübnan, Moritanya, Katar, Suriye, Suudi Arabistan, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Afganistan gibi 18 ülke vatandaşı yüzde 100 Türkçe okursa yüzde 15 indirim yapılıyor. Yabancı öğrenciler için ayrılan 162 bin 239 kontenjanın 101 bin 78'i devlet üniversitelerinde…

YÖS SİSTEMİ

Lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye'de eğitim almak için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)'e ortalama 40-60 Euro arasında ücret ödeyerek girebiliyor. Sınav soru ve kriterlerini ise üniversiteler belirliyor. Bu sınav 11 Haziran' da bu yıl son kez üniversitelerce yapılacak. 2023'ten sonra sınavı yine ÖSYM yapacak.