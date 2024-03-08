Elazığ’da silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından silah ticaretine yönelik yapılan operasyonda 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 10:51
Elazığ’da silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ticaretine yönelik operasyonda düzenlendi.

Operasyonda, 3 şüpheli şahsın üzerinde ve ellerinde bulunan koli içerisinde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere 10 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 10 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından ‘Silah Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.


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